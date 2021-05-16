На улице в столице Италии установлен первый автомат, который на месте печет пиццу, упаковывает ее и с пылу, с жару выдает покупателю.

За тем, как автомат выполняет все этапы приготовления национального итальянского блюда, можно наблюдать через специальное окошко. Авторы идеи установки такой авто-пиццерии гарантируют, что используются только свежие высококачественные продукты. Клиентам предлагается четыре самых популярных вида: «Маргаритта» «Четыре сыра», «Дьявола» и «Панчетта». Весь процесс приготовления занимает всего три минуты, а стоимость, в зависимости от разновидности, составляет от четырех с половиной до шести евро.

Уже нашлись люди, попробовавшие новинку. У них появились претензии: начинки могло быть больше, да и в целом пицца маловата. Но в целом римляне скептически относятся к новшеству, считая, что автомат никогда не сможет сравниться с традиционными пиццериями, выпекающими пиццу на живом огне, сообщает Reuters.