Ученые из Университета Хьюстона в США обнаружили любопытный факт: одни опытные водители чувствуют усталость, находясь за рулем, а другие – нет. Для выяснения причины такой разницы был проведен эксперимент. К участию в нем привлекли одиннадцать водителей с достаточным опытом и хорошим зрением. Им предложили на одном и том же автомобиле проехать при дневном свете девятнадцатикилометровое расстояние. Были выбраны день с хорошей погодой и незагруженная трасса.

Приборы фиксировали, как водители управляли автомобилем: ускорялись, тормозили, обращались с рулем. А другой датчик контролировал, имеется ли характерный для стресса признак – потоотделение вокруг носа. Анализ показал, что стресс возникал примерно у половины водителей, когда им приходилось просто увеличивать скорость. С данными приборов совпали результаты опроса водителей об их психологическом состоянии. Те, кто испытывал стресс, и устали от поездки значительно сильнее.

Ученые сделали вывод, что имеют дело с новой фобией, которая получила название «accelerousal», сообщает телеканал «Наука».