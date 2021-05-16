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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В помощь «смартфономанам» придуман «третий глаз»

В помощь «смартфономанам» придуман «третий глаз»
16 мая
11:41 2021
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Все мы постоянно видим на улицах людей, которые вместо того, чтобы смотреть на дорогу, ходят, уткнувшись взглядом в экран смартфона. Как результат – травмы, порой очень тяжелые. По наблюдению американских ученых, за последние десять лет количество травм, полученных по причине пристрастия к гаджетам, значительно увеличилось.

Выход предлагает британско-корейский дизайнер. Он придумал «третий глаз». Устройство крепится на лоб и по форме действительно напоминает глаз, снабженный ультразвуковым датчиком. Как только человек сосредотачивает внимание на экране смартфона, «третий глаз» открывается, и датчик начинает следить за препятствиями на пути. При приближении к нему, раздается предупреждающий звук, сообщает «Dezeen».    

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