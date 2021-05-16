Существует мнение, что хозяин и его собака похожи между собой. И, кажется, шведские ученые убедились, что сходство это не только внешнее. Исследователи Линчепингского университета на примере пастушьих собак выяснили сначала, что, если хозяин начинает нервничать, беспокойство передается и псам. Теперь ученые задались вопросом, есть ли взаимосвязь между такой реакцией и породой собаки.

Эксперимент проводили на животных разных категорий – служебных, компаньонах или привыкших быть одиночками. У собак и хозяев измеряли уровень кортизола, именуемого «гормоном стресса», а владельцев, к тому же, просили сопоставить свое психологическое состояние с поведением животного. Вывод был однозначным: если собака и хозяин испытывают большую привязанность друг к другу, стресс у них возникает практически синхронно. Порода питомцев при этом значения не имеет, сообщает «Scientific Reports».