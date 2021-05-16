Уже три четверти века исследователям не дает покоя судьба знаменитой Янтарной комнаты. Этот шедевр прикладного искусства был похищен фашистскими оккупантами из Екатерининского дворца в пригороде Ленинграда осенью 1941 года. Следы сокровищ были прослежены до Кенигсберга и там потерялись. Было выдвинуто много версий того, куда исчезла Янтарная комната. Одна из версий гласила, ее эвакуировали на пароходе «Карлсруз», затонувшем в апреле сорок пятого близ нынешнего польского города Гданьск.

И вот теперь польские водолазы намерены подробно обследовать лежащее на морском дне судно. Первые осмотры показали, что на борту были ящики с оружием. Но, кроме того, на дне обнаружили холсты и рамы от картин. И это говорит в пользу предположения, что пароход мог перевозить и музейные ценности, в том числе, не исключено, что хотя бы часть убранства Янтарной комнаты, сообщает «Daily Mail».