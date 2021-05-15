Молдавское отделение партии из соседней страны – «Альянс за объединение румын»(AUR) рассчитывает на получение около десятка депутатских мандатов, сообщает ИНФОТАГ.

«Альянс непременно наберет не менее 10% голосов граждан РМ. И это будет не только победой унионистов, но и неожиданной помощью для Майи Санду и поддерживающих ее партий. В противном случае ситуация, вызвавшая досрочные выборы, может повториться. Санду не наберет более 35 – 40% голосов, она не может сосуществовать с коммунистами, и ей нельзя оказаться в руках ШОРа. Осталось несколько дней до утверждения общенационального списка кандидатов, которых Альянс поддержит на выборах 11 июля. Боже, дай разум румынам!», – патетично воскликнул сопредседатель партии AUR сенатор Клаудиу Тырзиу. Он призвал всех сторонников объединения двух стран встать под знамена Альянса.