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Газета "Кишиневские новости"

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Румыны просят Бога дать им разум

15 мая
19:46 2021
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Молдавское отделение партии из соседней страны – «Альянс за объединение румын»(AUR) рассчитывает на получение около десятка депутатских мандатов, сообщает ИНФОТАГ. 

«Альянс непременно наберет не менее 10% голосов граждан РМ. И это будет не только победой унионистов, но и неожиданной помощью для Майи Санду и поддерживающих ее партий. В противном случае ситуация, вызвавшая досрочные выборы, может повториться. Санду не наберет более 35 – 40% голосов, она не может сосуществовать с коммунистами, и ей нельзя оказаться в руках ШОРа. Осталось несколько дней до утверждения общенационального списка кандидатов, которых Альянс поддержит на выборах 11 июля. Боже, дай разум румынам!», – патетично воскликнул сопредседатель партии AUR сенатор Клаудиу Тырзиу. Он призвал всех сторонников объединения двух стран встать под знамена Альянса.

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