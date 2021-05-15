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Газета "Кишиневские новости"

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Олег Рейдман: Республика Молдова оказалась в угрожающем положении

Олег Рейдман: Республика Молдова оказалась в угрожающем положении
15 мая
19:46 2021
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Бывший член парламентской фракции Партии коммунистов Олег Рейдман в эфире телеканала «21» рассказал, по какой причине представляемое им политформирование решило создать предвыборный блок с социалистами.

Рейдман уверен в том, что если и дальше будет сохраняться нынешний политический курс, то страна обанкротится и исчезнет. По мнению экс-депутата, способствовали созданию союза следующие факторы: «Угрожающее положение Республики Молдова. Силы, которые такому вызову противостоят должны были и могли сойтись для противодействия этой угрозе. По сути дела вхождение в блок основано на четырех принципах: укрепление независимости, а по нашему анализу – ее сохранение; укрепление суверенитета; сохранение и развитие нейтралитета; и безусловно, борьба с бедностью». Как полагает Рейдман обвальное обнищание населения страны может предотвратить только скорейшая смена власти. В противном случае Молдова столкнется с неконтролируемой инфляцией и прочими напастями. «Посмотрим что будет с урожаем… Это очень важно», – отметил Рейдман. В стране, как известно, каждый четвертый сельскохозяйственный год – засуха. 

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