На сегодняшний день в стране 244664 человека прошли лечение и 6016 умерли от инфекции COVID-19.

На 15 мая в Молдове подтверждены 253736 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1473 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14434 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1267 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 148 в крайне тяжелом состоянии (26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).