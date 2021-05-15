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Газета "Кишиневские новости"

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Детей-мигрантов запирают в автобусах на границе США

Детей-мигрантов запирают в автобусах на границе США
15 мая
16:11 2021
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Представители Белого дома взяли на контроль расследование по делу об удерживании детей-мигрантов в автобусах в течение суток, сообщает ВВС.

За март 2021 года границу США пересекли 19 тыс. несовершеннолетних мигрантов. В апреле эта цифра упала до 17 200, тем не менее, ежемесячно в США также пытаются попасть свыше 50 тыс. родителей с детьми. Рейсовые автобусы с мигрантами как правило останавливают на границе Штатов на ночь, всем, включая детей, запрещается покидать автобус. NBC рассказали историю 15-летнего мальчика, бежавшего из Гондураса, который был вынужден провести в автобусе четыре ночи. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки заявила, что подобное отношение к людям, тем более к травмированным детям, недопустимо и ужасает.

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