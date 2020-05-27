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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 28 мая

Что нам готовит день грядущий – 28 мая
27 мая
20:41 2020
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Луна во Льве. Посмотрите вокруг – может быть, счастье где-то рядом!

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 28 мая?

День будет благоприятен для людей организованных, обязательных, ответственных. Растущая Луна дарит вам все больше энергии, что усиливает активность, уверенность в себе и своих способностях. Если будете аккуратны и внимательны, сможете решить множество задач, которые раньше казались неподъемными. А еще неожиданно получите поддержку от старых друзей и приобретете новых. Ваша деловая активность будет по достоинству оценена людьми, чье мнение для вас имеет значение. Смело назначайте переговоры, их результат порадует. И, если ваше сердце свободно, посмотрите вокруг – может быть, счастье где-то рядом!

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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