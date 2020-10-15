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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В том, что мы выбираем вредную пищу, виноват мозг

15 октября
18:21 2020
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Исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах провели эксперимент, чтобы выяснить, почему люди легче запоминают, где на магазинных полках находятся высококалорийные продукты, наиболее вредные с точки зрения медицины. К участию привлекли свыше пятисот добровольцев.

Им предложили несколько раз проследовать мимо полок, на которых лежали высоко- и низкокалорийные продукты. Часть из них разрешалось только нюхать, а другую – даже пробовать. О необходимости запомнить расположение продуктов никого заранее не предупреждали. На втором  этапе все продукты закрыли непрозрачным материалом и попросили участников эксперимента указать, где что лежало. Оказалось, что почти на треть лучше запомнились места, на которых лежала высококалорийная пища. При этом те испытуемые, которые не пробовали продукты, а только нюхали их, продемонстрировали более точное запоминание. Ученые объяснили это тем, что между участками мозга, отвечающими за память и обоняние, существует тесная связь. Именно поэтому при выборе более вредной пищи человек действует осознанно, а не руководствуется инстинктами, сообщает Hromadske.ua.

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