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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове появились сценаристы и художники лжи из “Miami Pictures”

В Молдове появились сценаристы и художники лжи из “Miami Pictures”
09 июня
17:11 2020
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Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ подаст жалобу в прокуратуру в связи тем, что некоторые СМИ распространили о нем лживую информацию. Об этот депутат сообщил в социальной сети.

«Сценаристы лжи теперь стали и художниками лжи. Сегодня мы увидели новую продукцию “Miami Pictures” и на этот раз с бумажками, на которых нарисованы цифры и текст в котором, среди прочего, просят Генерального прокурора держать документ в секрете. Но они же распространяют его через контролируемую ими прессу», – написал Фуркулицэ.

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Лидер фракции ПСРМ утверждает, что таким образом пытаются отвлечь внимание от расследования по делу о краже миллиарда.

«Информационные петарды не должны влиять на процесс выяснения истины, привлечения к ответственности виновных в «краже века», конфискации имущества для возвращения его народу. По факту этой лжи мы подадим уголовную жалобу в самое ближайшее время», – сообщил Фуркулицэ.

Сегодня в СМИ появилась фотокопия листка с несколькими цифрами и чьей-то подписью. Авторы публикации утверждают, что речь якобы идет о квитанциях, подписанных Корнелиу Фуркулицэ.

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