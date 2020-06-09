Председатель фракции ПСРМ в парламенте Корнелиу Фуркулицэ подаст жалобу в прокуратуру в связи тем, что некоторые СМИ распространили о нем лживую информацию. Об этот депутат сообщил в социальной сети.

«Сценаристы лжи теперь стали и художниками лжи. Сегодня мы увидели новую продукцию “Miami Pictures” и на этот раз с бумажками, на которых нарисованы цифры и текст в котором, среди прочего, просят Генерального прокурора держать документ в секрете. Но они же распространяют его через контролируемую ими прессу», – написал Фуркулицэ.

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Лидер фракции ПСРМ утверждает, что таким образом пытаются отвлечь внимание от расследования по делу о краже миллиарда.

«Информационные петарды не должны влиять на процесс выяснения истины, привлечения к ответственности виновных в «краже века», конфискации имущества для возвращения его народу. По факту этой лжи мы подадим уголовную жалобу в самое ближайшее время», – сообщил Фуркулицэ.

Сегодня в СМИ появилась фотокопия листка с несколькими цифрами и чьей-то подписью. Авторы публикации утверждают, что речь якобы идет о квитанциях, подписанных Корнелиу Фуркулицэ.

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