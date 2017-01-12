Кишиневские новости

Как провели новогодние праздники российские звезды

Все-таки главный критерий популяр­ности артиста — новогодний отдых! Кто лучше всех отдыхает, тот и самый по­пулярный. Видимо, именно так дума­ют звезды и другие медийные лица и не стесняются выставлять на всеобщее обозрение, как именно они провели минувшие праздники. Одни фотогра­фии вызывают законную зависть, дру­гие — желание обогреть.

Итак, как отдыхают те, кто на виду? Пе­вица Глюкоза (Наталья Ионова) во Вьет­наме как сумасшедшая качает пресс, певица Валерия в Дубае нежно обнимает сына, а не певица Ксения Собчак начала читать «ново­го Пелевина», и ей по кайфу. Татьяна Навка похвасталась шикарной фотографией, где она рассекает по океану на водных лыжах, и нечаянно сделала описку в выдвинутом ею же лозунге «Ни дня без спорта!». Ее поруга­ли, Навка продемонстрировала прекрасное свойство характера, оплошность исправила, за замечание поблагодарила.

Анастасия Волочкова встретила Но­вый год в подмосковной купели, а затем рванула на Мальдивы. Там же традиционно загорает и Николай Басков.

Самые популярные представители рок-сообщества отдыхают вдали от родных бе­регов.

Диана Арбенина вывезла детей на океан, где Артем и Марта взяли на воспитание «кра­ба Алешу». Светлана Сурганова освоила ве­чернюю рыбную ловлю в Сингапуре и дневное ныряние ластами кверху. А Земфира в вечной задумчивости жжет бенгальские огни.

И только Ольга Кормухина на Рожде­ство не столько отдыхает, сколько работа­ет. Во-первых, она вместе с супругом — ли­дером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым — мужественно держит строгий рождественский пост, не нарушая его даже 31 декабря, во-вторых, под Рождество они традиционно поют всю долгую службу в цер­ковном хоре.

Большая часть бомонда тусит в Майа­ми. Кристина Орбакайте соединилась с семьей, которая, в отличие от самой певи­цы, уже успела накататься на лыжах. «Моя семья уже давно катается на лыжах и по­коряет вершины горнолыжного курорта Ав­стрии, — рассказала Кристина «МК». — В прошлом году профессиональный инструк­тор поставил Клаву на сноуборд. В этом же году она закрепляет навыки езды со скло­на. Мои сыновья счастливы, что она теперь может составить им компанию. Мы же с мужем несколько лет подряд в преддверии рождественских праздников летали в Вену к друзьям, но в этом не получилось — я была занята работой».

Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой обязательно посещают в Майами церковную службу в тамошнем пра­вославном храме, о чем и отчитались ныне в Инстаграме.

Григорий Лепс, Лайма Вайкуле и иже с ними пахали в эти дни на сцене в Сочи, а Яна Рудковская с Евгением Плющенко, встретив праздник в Санкт-Петербурге, се­годня также куют копеечку, приобщив к это­му делу и маленького сына Сашу (мальчик играет роль в шоу).

Марина Анисина встречала 2017-й дома во Франции. А Никита Джигурда, по­хоже, всю новогоднюю ночь провел в Интер­нете, где снова и снова рассказывал о своих проблемах с наследством и с любимой не­когда женой.

И только Алла Пугачева тихо сидела на подмосковной даче с Александром Буй­новым и другими своими друзьями. Возле печки. Вернее, камина. Чем вызывает чув­ство высокого единения с народом: как-никак минус тридцать на улице.

Отдел светской хроники.