Кишиневские новости

ПУГАЧЕВА У КАМИНА , НАВКА НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ
Как провели новогодние праздники российские звезды
Все-таки главный критерий популярности артиста — новогодний отдых! Кто лучше всех отдыхает, тот и самый популярный. Видимо, именно так думают звезды и другие медийные лица и не стесняются выставлять на всеобщее обозрение, как именно они провели минувшие праздники. Одни фотографии вызывают законную зависть, другие — желание обогреть.
Итак, как отдыхают те, кто на виду? Певица Глюкоза (Наталья Ионова) во Вьетнаме как сумасшедшая качает пресс, певица Валерия в Дубае нежно обнимает сына, а не певица Ксения Собчак начала читать «нового Пелевина», и ей по кайфу. Татьяна Навка похвасталась шикарной фотографией, где она рассекает по океану на водных лыжах, и нечаянно сделала описку в выдвинутом ею же лозунге «Ни дня без спорта!». Ее поругали, Навка продемонстрировала прекрасное свойство характера, оплошность исправила, за замечание поблагодарила.
Анастасия Волочкова встретила Новый год в подмосковной купели, а затем рванула на Мальдивы. Там же традиционно загорает и Николай Басков.
Самые популярные представители рок-сообщества отдыхают вдали от родных берегов.
Диана Арбенина вывезла детей на океан, где Артем и Марта взяли на воспитание «краба Алешу». Светлана Сурганова освоила вечернюю рыбную ловлю в Сингапуре и дневное ныряние ластами кверху. А Земфира в вечной задумчивости жжет бенгальские огни.
И только Ольга Кормухина на Рождество не столько отдыхает, сколько работает. Во-первых, она вместе с супругом — лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым — мужественно держит строгий рождественский пост, не нарушая его даже 31 декабря, во-вторых, под Рождество они традиционно поют всю долгую службу в церковном хоре.
Большая часть бомонда тусит в Майами. Кристина Орбакайте соединилась с семьей, которая, в отличие от самой певицы, уже успела накататься на лыжах. «Моя семья уже давно катается на лыжах и покоряет вершины горнолыжного курорта Австрии, — рассказала Кристина «МК». — В прошлом году профессиональный инструктор поставил Клаву на сноуборд. В этом же году она закрепляет навыки езды со склона. Мои сыновья счастливы, что она теперь может составить им компанию. Мы же с мужем несколько лет подряд в преддверии рождественских праздников летали в Вену к друзьям, но в этом не получилось — я была занята работой».
Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой обязательно посещают в Майами церковную службу в тамошнем православном храме, о чем и отчитались ныне в Инстаграме.
Григорий Лепс, Лайма Вайкуле и иже с ними пахали в эти дни на сцене в Сочи, а Яна Рудковская с Евгением Плющенко, встретив праздник в Санкт-Петербурге, сегодня также куют копеечку, приобщив к этому делу и маленького сына Сашу (мальчик играет роль в шоу).
Марина Анисина встречала 2017-й дома во Франции. А Никита Джигурда, похоже, всю новогоднюю ночь провел в Интернете, где снова и снова рассказывал о своих проблемах с наследством и с любимой некогда женой.
И только Алла Пугачева тихо сидела на подмосковной даче с Александром Буйновым и другими своими друзьями. Возле печки. Вернее, камина. Чем вызывает чувство высокого единения с народом: как-никак минус тридцать на улице.
Отдел светской хроники.
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