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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Оргеевские власти подвергают риску заражения COVID -19 детей

Почему Оргеевские власти подвергают риску заражения COVID -19 детей
01 июля
12:06 2020
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Развлекательный парк «OrheiLand» не получил разрешение на работу. Об этом сообщается в письме, отправленном вице-мэру Оргеева Криcтине Кожокару Национальным центром общественного здоровья. Копия документа опубликована сайтом BreakingNews.md.

Специалисты ведомства мотивируют свое решение тем, что 15 мая была проведена проверка парка «OrheiLand», в ходе которой выявлены недостатки. В то же время в документе отмечается, что до 30 июня развлекательные зоны должны оставаться закрытыми по причине эпидемии Covid-19.

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