Развлекательный парк «OrheiLand» не получил разрешение на работу. Об этом сообщается в письме, отправленном вице-мэру Оргеева Криcтине Кожокару Национальным центром общественного здоровья. Копия документа опубликована сайтом BreakingNews.md.

Специалисты ведомства мотивируют свое решение тем, что 15 мая была проведена проверка парка «OrheiLand», в ходе которой выявлены недостатки. В то же время в документе отмечается, что до 30 июня развлекательные зоны должны оставаться закрытыми по причине эпидемии Covid-19.