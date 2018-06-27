Президент ответил на вопросы пользователей социальной сети

Игорь Додон провел очередную прямую линию в социальной сети «Одноклассники». Это непосредственное общение с гражданами стало уже четвертым с момента вступления главы государства в должность. Трансляция велась из родного села президента Садова и началась с небольшой экскурсии по родному дому Игоря Додона и посаженным его отцом виноградникам.

Предыдущие прямые эфиры посмотрели свыше трех миллионов человек. А нынешний, как подсчитали организаторы, только за сутки был просмотрен в интернете более полумиллиона раз. Немаловажно, что среди тех, кто захотел пообщаться с главой государства, было много молодых людей – и президент, и Партия социалистов уделяют большое внимание этой категории граждан Молдовы.

Кстати, следующую прямую линию Игорь Додон пообещал провести в восстановленном здании президентуры.

Атмосфера общения с пользователями социальной сети была теплой и непринужденной, а вопросы касались самых разных аспектов жизни страны. Приводим некоторые фрагменты прямой линии.

О результатах досрочных выборов в Кишиневе

– Непризнание результатов выборов – это полный беспредел. Со стороны Нэстасе действительно было очень много нарушений, однако это не должно было становиться поводом для аннулирования результатов выборов. Суд должен был констатировать нарушения и наложить санкции на кандидата, если он это заслужил. А так получается, что аннулировали все, и в течение года на уровне мэра ничего не поменяется. Если бы подобные нарушения допустил Ион Чебан или я сам во время президентской кампании, нас немедленно сняли бы с выборов. А тут все западники молчат. Полагаю, что осуществляется серьезное давление со стороны ЕС и США. Возможно, этот цирк устроили сами демократы, возможно, Плахотнюк договорился с Цопой, чтобы «накачать» рейтинг Нэстасе.

Но если результаты выборов так и не признают, нам это в какой-то степени даже выгодно. Сегодня одни проевропейцы в лице либерал-демократов и Санду борются с другими проевропейцами – в лице Демпартии Плахотнюка, хотя совсем недавно они были в одном правящем альянсе. И люди, которые ратуют за Молдову, должны понимать, что сейчас борются те, кто девять лет вместе были у власти. Я не собираюсь вмешиваться в эти проевропейские разборки и буду наблюдать за ними со стороны. Конечно, досадно, что суды играют с результатами выборов, но, в конечном итоге, это приведет к тому, что правые между собой перессорятся еще больше. Ну, пусть ссорятся. Это означает, что Альянса за евроинтеграцию-4 не будет. Все предыдущие альянсы на протяжении почти десяти лет обворовывали Молдову и ее народ. Думаю, что мы сможем взять большинство и в парламенте, и в Муниципальном совете и выиграть на выборах примара.

А пока мы уступаем протестующим центральную площадь, на которой планировали концерт для выпускников. Не хочу, чтобы меня обвиняли в том, что мы, чтобы сорвать протест, специально устроили концерт. Перенести его на другой день нельзя, с артистами мы договорились еще в феврале, у них плотный график. Поэтому поменяем место. Пожалуйста, пусть протестуют.

О строительстве на территории Республиканского стадиона

– Я очень уважаю наших американских партнеров. Это сильное государство, и мы хотим с ним дружить. Кроме того, они нам много помогают. Не буду скрывать, во время встречи с послом США я открыто сказал, что считаю это решение неправильным. Территория Республиканского стадиона была предназначена для людей. Там можно построить стадион или парк, или культурный центр, и это было бы правильно. Не так много мест осталось в центре города, где можно выйти погулять, тем более такого места нет в том районе. Поэтому я предложил американскому послу повременить с этим вопросом и дождаться проведения парламентских выборов, когда власть в стране будет изменена, и будет выделен другой, более удобный и более зеленый участок столицы под строительство посольства. Кроме того, по моему мнению, территория в 5 га слишком велика для посольского офиса. Считаю, что этот участок земли нужно передать с баланса правительства в ведение примэрии и возвести на нем действительно что-то нужное для горожан.

Об отношении к президенту Трампу

– Дональд Трамп является хорошим примером президента, поскольку действует в интересах своего государства и своего народа. Надеюсь, отношения между президентами США и России наладятся, и это будет только на руку Молдове. Я надеюсь, что в ближайшем будущем они сядут за стол переговоров и среди многих проблем поговорят и о Молдове. И президенты примут решение не тянуть нашу страну то туда, то сюда, оставить ее нейтральным государством и поддержать тех, кто выступает за национальные интересы. А решение проблемы Приднестровья покажет хороший пример, как можно договориться. Если мы сможем этого добиться, тогда у Молдовы есть будущее. У нас есть шанс не только сохраниться, но и стать очень успешным, очень развитым государством, как Швейцария.

Об улучшении положения молдавских мигрантов

– На пространстве ЕAЭС граждане стран-членов организации работают без патентов. Сможет ли Молдова получить такое право, основываясь на статусе наблюдателя? Мы будем этого добиваться, потому что пока такое не предусмотрено. На следующей неделе состоятся рабочие консультации на уровне администрации президента Молдовы и руководства Евразийской экономической комиссии, где будут обсуждаться конкретные экономические вопросы. Я думаю, что этот вопрос мы также затронем и будем вести переговоры, чтобы добиться положительного результата. Считаю, что шансы высокие, потому что Молдова, не будучи членом ЕАЭС, первой получила статус наблюдателя при этой структуре. И процедура была разработана специально для нас. Это дает возможность более плотного сотрудничества со странами ЕАЭС.

Я намерен также добиваться амнистии для молдавских мигрантов в России по статье 27 Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Эта проблема затрагивает 250 тысяч наших сограждан. Благодаря достигнутой договоренности об амнистии по статье 26 десятки тысяч молдавских граждан смогли вернуться в Россию и продолжить работать там. Буду поднимать данный вопрос на каждой встрече с Владимиром Путиным, в том числе и 15 июля, когда по приглашению президента России приеду на закрытие Чемпионата мира по футболу. Обсуждается даже возможность принятия отдельного закона, но раскрывать скобки, пока нет окончательного решения, рано.

О поездках в Россию и встречах с диаспорой

– В моих ближайших планах – несколько поездок в Россию. Сейчас готовится официальный визит в Российскую Федерацию, с командой Владимира Путина согласовываются детали и повестка дня. Собираюсь посетить Ростов-на-Дону и Омск, куда меня пригласил губернатор Александр Бурков. Планирую провести большие встречи с молдавскими трудовыми мигрантами – в Москве, Санкт-Петербурге (они предположительно состоятся осенью), а уже летом – в Ростове.

Об изучении в школах истории Молдовы

– Я настаиваю на том, чтобы учащиеся наших школ изучали историю своего, а не соседнего государства. Под моим патронатом не только были изданы книги по истории Молдовы, снят фильм «История Молдовы» в трех частях. Его уже посмотрели несколько миллионов человек как по телевидению, так и в социальных сетях.

Я предложил правительству ввести предмет «История Молдовы», но оно пока не отреагировало. До 1 сентября мы уже ничего не успеем сделать – на носу выборы. А через несколько месяцев будет другое правительство, и мы будем добиваться того, чтобы детям преподавали историю родного государства. Изучение этой дисциплины необходимо, если мы хотим воспитать достойных граждан.

О требовании к России возмещения за советскую оккупацию

– Я считал Канду более взвешенным политиком. Я его хорошо знаю с тех времен, когда он был министром, и считал, что он технократ. Очень опасно, когда политик такого уровня делает настолько популистские заявления. Очевидно, что такие инициативы ничего не дадут. Я бы рекомендовал Канду быть внимательнее, потому что от таких заявлений может пострадать вся страна, молдавские граждане.

О визитах в Приднестровье

– Сейчас ситуация несправедливая. У жителей Приднестровья, в том числе и руководства свободный доступ на правый берег Днестра. А кишиневские министры, спикер, депутаты не могут просто поехать в Тирасполь или Бендеры. Мне нужно за две недели до визита получить разрешение. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Надеюсь, скоро решим, и я буду часто ездить в Приднестровье.

О благотворительных проектах

– Фонд первой леди «Din Suflet» подарит рюкзаки с канцтоварами всем первоклассникам Молдовы. В прошлом году такие подарки получили несколько тысяч школьников, а в нынешнем решено вручить школьные принадлежности всем, кто впервые переступит порог школы. Это около 30 тысяч ребятишек. Мы начнем раздавать ранцы уже в августе. И, несмотря на критику, будут продолжены и другие важные проекты: строительство спортивных комплексов, помощь детским садам и прочее. Они будут осуществляться абсолютно транспарентно и не за счет бюджета.

О ремне за бешеные деньги

– Я видел: блогер написал, что у меня ремень из крокодиловой кожи. Я этот ремень осмотрел – нет там никакой кожи. Просто есть люди, которые будут критиковать в любом случае. Я никогда не позволял и не позволю себе платить такие деньги за вещи. Вот костюм на мне 500-600 долларов стоит. А зачем за ремень в пять раз больше отдавать? Можно несколько костюмов купить. Поэтому я себе такие вещи сам никогда не покупаю, если только кто-то делает подарки. Блогеру я предлагаю взять ремень и выставить его на аукцион, если он действительно столько стоит. Я даже распишусь на нем, чтобы поднять цену. А деньги отдадим какой-нибудь семье в селе.

Подготовила Елена ЛИТОВЦЕВА.