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Газета "Кишиневские новости"

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Коронавирус стал новым барьером между Кишиневом и Тирасполем

31 мая
12:41 2020
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Российский посол в Республике Молдова Олег Васнецов побывал в Тирасполе, где встретился с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, о чем сообщается на сайте главы Приднестровья.

Беседа проходила в рабочем кабинете главы региона. Стороны, по крайней мере на фото, были в защитных масках. По официальной информации, разговор шел о том, как в Приднестровье пытаются остановить распространение коронавируса, а также о трудностях переговоров между Кишиневом и Тирасполем, вызванных пандемией.

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