Президент Байден отменил череду прокламаций Дональда Трампа, касаемых вынесения наказания вандалам, разрушившим памятники. Об этом пишет ВВС.

Во время прошлогодних протестов в США многие памятники были снесены агрессивно настроенными последователями движения Black Lives Matter. Напомним, что летом 2020 года в Штатах происходили массовые столкновения с полицией мирного населения и протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда. В ходе митингов, протестующие демонтировали памятники «рабовладельцев». В результате, бывший президент Дональд Трамп выпустил указ от июня 2020 года, призывающий правительство «наказывать в соответствии с высшей мерой пресечения» любого человека, участвовавшего в разрушении, повреждении, демонтаже скульптур, памятников или мемориалов. Действующий президент США Джо Байден отменил этот указ.