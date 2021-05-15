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Газета "Кишиневские новости"

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Байден не будет наказывать вандалов, уничтоживших памятники

Байден не будет наказывать вандалов, уничтоживших памятники
15 мая
16:11 2021
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Президент Байден отменил череду прокламаций Дональда Трампа, касаемых вынесения наказания вандалам, разрушившим памятники. Об этом пишет ВВС.

Во время прошлогодних протестов в США многие памятники были снесены агрессивно настроенными последователями движения Black Lives Matter. Напомним, что летом 2020 года в Штатах происходили массовые столкновения с полицией мирного населения и протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда. В ходе митингов, протестующие демонтировали памятники «рабовладельцев». В результате, бывший президент Дональд Трамп выпустил указ от июня 2020 года, призывающий правительство «наказывать в соответствии с высшей мерой пресечения» любого человека, участвовавшего в разрушении, повреждении, демонтаже скульптур, памятников или мемориалов. Действующий президент США Джо Байден отменил этот указ.

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