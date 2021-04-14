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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы обсудит проект ПСРМ о льготах на электроэнергию

Парламент Молдовы обсудит проект ПСРМ о льготах на электроэнергию
14 апреля
20:38 2021
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Инициатива социалистов о компенсации расходов на электроэнергию, потребленную в период чрезвычайного положения, будет рассмотрена парламентом. Постоянное бюро включило проект в повестку дня заседания 16 апреля.

Документ предусматривает, что государство покроет расходы на оплату счетов за электричество в период чрезвычайного положения для всех бытовых потребителей. Ранее депутат-социалист Петру Бурдужа заявил, что инициатива затрагивает свыше 1,2 млн человек. Предполагается, что за счет государства будет оплачено потребление электроэнергии за февраль и март. На эти цели предлагается направить 533 млн леев.

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