Инициатива социалистов о компенсации расходов на электроэнергию, потребленную в период чрезвычайного положения, будет рассмотрена парламентом. Постоянное бюро включило проект в повестку дня заседания 16 апреля.

Документ предусматривает, что государство покроет расходы на оплату счетов за электричество в период чрезвычайного положения для всех бытовых потребителей. Ранее депутат-социалист Петру Бурдужа заявил, что инициатива затрагивает свыше 1,2 млн человек. Предполагается, что за счет государства будет оплачено потребление электроэнергии за февраль и март. На эти цели предлагается направить 533 млн леев.