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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко опасается, что пожертвования уйдут в Польшу

15 мая
14:31 2021
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Александр Лукашенко полагает, что нет смысла спешить с восстановлением пострадавшего от пожара костела в агрогородке Будслав, Минской области, сообщает TUT.BY.

Президент уверен, что на ремонтные работы понадобится не так уж и много денег. «Помочь надо, разобрать там… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже собрали. Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (счет), и пусть люди передают им деньги, а не в Польшу», – распорядился Лукашенко. В Будславском костеле бернардинцев 11 мая произошел пожар. Удалось спасти книги и иконы. За несколько дней на восстановление храма было пожертвовано 170 тысяч рублей. 

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