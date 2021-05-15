Александр Лукашенко полагает, что нет смысла спешить с восстановлением пострадавшего от пожара костела в агрогородке Будслав, Минской области, сообщает TUT.BY.

Президент уверен, что на ремонтные работы понадобится не так уж и много денег. «Помочь надо, разобрать там… Но специалисты пусть определятся, обследуют, что надо сделать. Без государства они ни черта не сделают все равно. Но эти же «невероятные» опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже собрали. Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому, если кто-то хочет восстановить этот храм, надо открыть им там (счет), и пусть люди передают им деньги, а не в Польшу», – распорядился Лукашенко. В Будславском костеле бернардинцев 11 мая произошел пожар. Удалось спасти книги и иконы. За несколько дней на восстановление храма было пожертвовано 170 тысяч рублей.