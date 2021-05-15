В Гагаузской автономии прошло заседание Координационного совета партнеров по развитию региона, сообщает Gagauzinfo.md

«Я счастлива проинформировать вас о том, что проекты, реализованные с 2015-го года, помогли нам практически остановить отток населения и спад рождаемости, и хочу разделить с вами радость этого успеха», – заявила в своем выступлении на мероприятии глава региона Ирина Влах. По ее словам приоритетами в развитии автономии являются: защита окружающей среды, совершенствование систем здравоохранения и образования, индустриализация экономики и развитие культуры. Влах отметила, что необходимо обсуждать идеи и проекты, а не вступать в непродуктивные политические дискуссии.