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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове до 2025 года инвестиции в дороги составят 40 млрд леев

14 октября
12:51 2020
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Игорь Додон сообщил о проекте по строительству автострады от границы с Румынией до границы с Украиной

Согласно предвыборной программе кандидата на пост президента страны, магистраль станет часть паневропейского транспортного коридора. В то же время Игорь Додон заверил, что объездная дорога вокруг Кишинева будет достроена в 2024 году. Он считает, что до 2025 года инвестиции в строительство и ремонт дорог составят 40 млрд леев. В этом году в Молдове на ремонт и строительство дорог всех уровней было выделено 7 млрд леев

«Известно, что дороги представляют собой кровеносную систему нашей страны. Инвестиции в хорошие дороги является инвестицией в наше будущее. Даже и сейчас, во время пандемии, нам удается это делать. В следующие четыре года мы обеспечим все города и села дорожной сетью и качественной инфраструктурой», – заявил Игорь Додон.

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