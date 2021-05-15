В Республике Молдова с двухдневным визитом находился литовский президент Гитанас Науседа, он провел переговоры со своим молдавским коллегой Майей Сану, сообщает МОЛДПРЕС.

По словам главы государства, Вильнюс всегда помогал Кишиневу. Доказательство тому – 137 программ и проектов технической помощи, финансируемых из литовского бюджета. «В то же время мы хотим продолжить сотрудничество в области безопасности и обороны, особенно защиты от гибридных рисков и борьбы с дезинформацией, где опыт Литвы может быть нам очень полезен. Литовский опыт глубоких демократических и экономических преобразований остается красноречивым примером передовой практики для нашей страны», – объявила Санду. Смело. Население Литвы также как и Молдовы бежит в Европу, дома нет работы, или она плохо оплачивается. Уровень алкоголизма выше, чем у нас. Вот с гибридной угрозой там действительно борются весьма успешно: закрывают телеканалы, не пускают неугодных журналистов и артистов, преследуют инакомыслящих. В Российском МИДе таким действиям Литвы даже нашли определение – «энергия маленького члена». Неужели нам нужен его опыт?