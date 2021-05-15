Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис написал в Twitter, что его страна передаст Республике Молдова, на гуманитарной основе партию препарата от коронавируса, сообщает ИНФОТАГ.

«Правительство Литвы только что подтвердило – 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины – 100 тысяч, Грузии – 15 тысяч, Молдовы – 11 тысяч. Надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся, и будут солидарны», – написал министр. Сроков поставки и тип препарата он не указал. Что интересно, месяц назад Копенгаген отказался от применения вакцины компании AstraZeneca. Узнав о том, литовский премьер Ингрида Шимоните рассказала согражданам: «Мы обратились и сказали, что если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то мы среди тех, кто готов ее принять». По словам премьера «наверняка найдутся люди, которые захотят привиться этим препаратом». Таковых нашлось очень мало, хотя заболеваемость CОVID-19 в Литве весьма высокая. Вот и решили, вероятно, в Вильнюсе поделиться со странами Восточного партнерства невостребованной вакциной. Управление здравоохранения Дании решило отказаться от использования продукции AstraZeneca, подозревая связь между ее применением и образованием у людей тромбов.