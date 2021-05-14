Несмотря на то, что в течение 2014-2016 годов Ренато Усатый был ярым антиунионистом, критиковал и вел открытую борьбу с Михаем Гимпу, тогдашним лидером унионистских сил в парламенте Молдовы, сегодня Усатый говорит, что не видит проблем в том, будут ли пропагандисты идеи объединения с Румынией у него в списке кандидатов для регистрации в предвыборной кампании.

Во время передачи «În Profunzime» модератор Лорена Богза попросила у лидера «Нашей партии» Ренато Усатого объяснений по поводу отказа Анатоля Чуботару, стойкого сторонника унионистов, войти в список политического блока «Ренато Усатый».

«У меня было несколько встреч с г-ном Чуботару (…) Прежде всего, я сказал ему с самого начала: г-н Чуботару, я хочу, чтобы вы пошли с нами как специалист в этой области. Я никому не говорю, чтобы он становился членом партии. Действительно, за два дня до того, как это сообщение появилось в Facebook, я встретился с Чуботару, и он сказал мне, что «Ренато, я унионист и никогда не скрывал этого». Это не проблема, что он унионист. Я знал об этом», – сказал Ренато Усатый.