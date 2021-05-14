На сегодняшний день в стране 244487 человек прошли лечение и 6006 умерли от инфекции COVID-19.

На 14 мая в Молдове подтверждены 253567 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1494 человека с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 14633 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1311 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 160 в крайне тяжелом состоянии (26 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).