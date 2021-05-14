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Газета "Кишиневские новости"

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Усатый обещает на выборах показать «Добро с кулаками»

Усатый обещает на выборах показать «Добро с кулаками»
14 мая
17:41 2021
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14 мая председатель «Нашей партии» Ренато Усатый передал в Центризбирком список кандидатов в депутаты от политформирования, сообщает ИНФОТАГ.

На брифинге, состоявшемся вчера, политик сообщил, что от его блока среди претендентов на мандаты народных избранников нет ни одного бывшего министра или депутата. «Блок решил идти на досрочные выборы с нашей командой. То есть с теми, кто выиграл мандаты разных городов, кто имеет опыт. У блока в выборной кампании будут лозунги «В парламент без бывших» и «Добро с кулаками», – поведал Усатый. У слушавших его журналистов зародилось смутное подозрение, что с лидером «Нашей партии» мало кто рискует идти на выборы, опасаясь быть скомпрометированным.

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