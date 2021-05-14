В эфире Radio Moldova президент Майя Санду заявила, что проблема с отсутствием денег на проведение предстоящих парламентских выборов совершенно надумана, сообщает ИНФОТАГ.

По словам главы государства, 70 миллионов, выделенные правительством, это только часть требуемой суммы. «Знаю, что сейчас распространяется большое количество спекуляций, особенно со стороны партий, которые боятся выборов, и из-за этого пытаются оттянуть их. В первую очередь правительство обязано найти деньги. Во-вторых, расходы госбюджета составляют около 50 миллиардов леев и абсолютно понятно, что из этой суммы можно изыскать 120-125 миллионов леев на выборы. В-третьих, мы уже могли получить порядка 720 миллионов леев от ЕС, но они не поступили из-за саботажа министров Додона», – заявила Санду. Потрясающий цинизм. Ведь именно действующий президент Санду сделала все для того, чтобы в парламенте не было утверждено ответственное правительство, которое бы имело полномочия заключать договора о международной помощи. Временный кабинет министров Аурелия Чокоя на это права не имеет. Но Санду нужны были досрочные выборы, и она сумела даже Конституционный суд заставить пойти по нужному ей пути. Теперь на осуществление личного политического проекта экс-председатель ПДС требует 120 миллионов из бюджета, точнее из наших денег, так как все в этой стране финансируется за счет налогоплательщика, даже зарубежные кредиты и выплаты по ним процентов.