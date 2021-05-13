⌂
Домой
Контакты
Архивы газет “КН”
MK в Молдове
Купить “МК в Молдове”
«МК» в Молдове Свободный доступ к PDF
Пятница, 14 мая 2021, 06:39
Газета "Кишиневские новости"
Реклама на сайте
PDF
⌂
Назад на главную
Подписаться на RSS
№17
13 мая
23:25
2021
Версия для печати
Поделиться
Поделиться:
Share
0
Tweet
0
+1
0
Share
0
Share
0
Об авторе
Наверх страницы
📄
Больше статей от этого автора
Ирина Нам
Реклама на сайте
Реклама на сайте
Популярное
Эскорт высоких достижений
В Молдове формируется новая общественная сила — «Народный союз»
Задержанный по делу Чауса – наемник, воевавший в Донбассе
Батрынча: Риторика Майи Санду основана на ненависти и истерии
Профессионалы высочайшего медицинского «пилотажа»
Необычный праздник отмечают 13 мая – Всемирный день одуванчика
Мартин Шин и его сын Чарли Шин
ЛЮБОВЬ И БОЛЬ ПОД ОДНОЙ ФАТОЙ
Депутат ПСРМ Цырдя о советниках Санду: Если не вор, то бандит
Игорь Додон поздравил жителей села Гайдар в Гагаузии с Днем Победы
Новости
Воронин: На этих выборах на карту истории поставлена судьба страны
13 мая 2021 21:56
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 мая 244298 излечившихся
13 мая 2021 21:31
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 мая 5995 смертельных случаев
13 мая 2021 21:26
Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 мая 253386 зараженных
13 мая 2021 21:26
МИД России заявил о попытках США повлиять на ход выборов в Молдавии
13 мая 2021 20:36
Стоимость Bitcoin рухнула на 10% из-за Илона Маска
13 мая 2021 17:56
Лидер ПСРМ Игорь Додон провел встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном
13 мая 2021 17:56
Смешивание двух вакцин приведет к побочным эффектам
13 мая 2021 17:51
В Молдове зарегистрирован предвыборный избирательный блок BECS
13 мая 2021 17:46
Председатель ПСРМ Игорь Додон обнародовал символ единого левого блока
13 мая 2021 17:46
Погода в Молдове
Погода в Кишинёве
Погода в Бельцах
Погода в Кахуле
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Курсы валют
USD
17,72
+0,32
%
EUR
21,41
+0,36
%
GBP
24,89
+0,31
%
UAH
0,64
+0,34
%
RON
4,35
+0,37
%
RUB
0,24
+0,21
%
Курсы валют в
MDL
на 14.05.2021
Архив
2021
(2865)
Май
(237)
Апрель
(666)
Март
(687)
Февраль
(679)
Январь
(596)
2020
(7630)
Декабрь
(824)
Ноябрь
(798)
Октябрь
(865)
Сентябрь
(702)
Август
(810)
Июль
(957)
Июнь
(756)
Май
(782)
Апрель
(476)
Март
(393)
Февраль
(230)
Январь
(37)
2019
(596)
Декабрь
(41)
Ноябрь
(39)
Октябрь
(43)
Сентябрь
(40)
Август
(34)
Июль
(35)
Июнь
(17)
Май
(81)
Апрель
(84)
Март
(69)
Февраль
(62)
Январь
(51)
2018
(956)
Декабрь
(89)
Ноябрь
(114)
Октябрь
(73)
Сентябрь
(89)
Август
(48)
Июль
(24)
Июнь
(90)
Май
(106)
Апрель
(91)
Март
(113)
Февраль
(73)
Январь
(46)
2017
(1031)
Декабрь
(84)
Ноябрь
(116)
Октябрь
(97)
Сентябрь
(78)
Август
(100)
Июль
(73)
Июнь
(100)
Май
(77)
Апрель
(90)
Март
(94)
Февраль
(74)
Январь
(48)
2016
(1127)
Декабрь
(104)
Ноябрь
(86)
Октябрь
(86)
Сентябрь
(100)
Август
(72)
Июль
(73)
Июнь
(113)
Май
(84)
Апрель
(119)
Март
(123)
Февраль
(100)
Январь
(67)
2015
(1276)
Декабрь
(114)
Ноябрь
(132)
Октябрь
(170)
Сентябрь
(125)
Август
(26)
Июль
(123)
Июнь
(95)
Май
(100)
Апрель
(121)
Март
(98)
Февраль
(96)
Январь
(76)
2014
(1240)
Декабрь
(124)
Ноябрь
(152)
Октябрь
(165)
Сентябрь
(111)
Август
(64)
Июль
(109)
Июнь
(78)
Май
(85)
Апрель
(110)
Март
(86)
Февраль
(100)
Январь
(56)
2013
(697)
Декабрь
(107)
Ноябрь
(251)
Октябрь
(146)
Сентябрь
(193)
2012
(1069)
Декабрь
(67)
Ноябрь
(111)
Октябрь
(103)
Сентябрь
(98)
Август
(77)
Июль
(98)
Июнь
(98)
Май
(89)
Апрель
(89)
Март
(104)
Февраль
(68)
Январь
(67)
2011
(246)
Декабрь
(102)
Ноябрь
(81)
Октябрь
(63)
>Свежий номер
Новости
Общество
Политика
Экономика
В мире
Архив МК
© 2020-2021 Copyright
MK Молдова
. Все права защищены.
загрузка..
❎
Закрыть окно
загрузка..
Это может занять пару секунд