Сейчас главная задача – спасти страну, заявил в эфире частного телеканала председатель ПКРМ Владимир Воронин.

«На предстоящих парламентских выборах на карту истории поставлена судьба страны, судьба всех нас. Вот почему мы идем вместе. Сейчас единственная задача – спасти страну», – сказал лидер коммунистов.

Владимир Воронин обратил внимание, что из общественного лексикона исчезло слово патриотизм, что говорит о многом.

«Потому что патриот от слова Патрия – Родина. Вот именно из этих соображений нужно выигрывать эти выборы и убрать этих мерзавцев, которые грабили страну с 2009 года, уже 12 лет», – подчеркнул председатель ПКРМ.