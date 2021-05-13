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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 мая 244298 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 мая 244298 излечившихся
13 мая
21:31 2021
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На сегодняшний день в стране 244298 человек прошли лечение и 5995 умерли от инфекции COVID-19.    

На 13 мая в Молдове подтверждены 253386 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1511 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 14380 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1335 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 163 в крайне тяжелом состоянии (22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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