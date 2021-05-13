Москва планирует участвовать в наблюдении за процессом голосования, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Россия отмечает нарастающие попытки США и ЕС повлиять на руководство и ЦИК Молдавии в преддверии выборов в парламент республики, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Вызывает сожаление нарастающее вмешательство США и стран ЕС в молдавские внутриполитические процессы, которое мы решительно осуждаем. Послы этих государств в Кишиневе без всякого стеснения пытаются оказывать прямое влияние на руководство, основные органы власти республики, в том числе и ЦИК Молдавии», – сказала Захарова.

Она добавила, что Россия планирует участвовать в наблюдении за выборами в парламент Молдавии, которые пройдут в июле.