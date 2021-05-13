Tesla не будет принимать в качестве оплаты Bitcoin из-за беспокойства о климатических изменениях, заявил Илон Маск в своем Твиттере.

После твита главы компании Tesla Илона Маска акции криптовалюты Bitcoin рухнули на 10%. В феврале 2021 года представители компании-производителя электромобилей сообщили о покупке Bitcoin ценностью в $ 1,5 млрд. В марте Илон Маск заявил, что его компания начнет принимать в качестве оплаты криптовалюту, что вызвало череду возмущений со стороны инвесторов и энвайроменталистов. Криптовалюта требует значительных затрат электричества. Потребление электроэнергии сети биткоина может сравниться с нуждами отдельных государств. В условиях всемирной обеспокоенности о климатических изменениях решение Маска вложиться в Bitcoin привело к падению стоимости акций его компании. В четверг, 13 мая, Илон Маск сообщил, что Tesla все же откажется от приема оплаты в криптовалюте в пользу защиты окружающей среды.