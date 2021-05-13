Муниципальные власти уделяют значительное внимание запуску нескольких инфраструктурных проектов и эффективному выполнению задач, поставленных в прошлом году. Об этом сообщил лидер социалистов Игорь Додон после встречи со столичным градоначальником Ионом Чебаном.

«Мы также говорили о проблеме ремонта дорог из-за отсутствия горячего асфальта, что требует вмешательства Министерства экономики. Подчеркнул, что окажу посильную помощь для решения этой и других существующих проблем», – заявил Игорь Додон.

В ходе беседы были затронуты несколько тем, связанных с развитием столицы, реализуемыми проектами, а также проблемами, с которыми сталкиваются граждане.