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Газета "Кишиневские новости"

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Лидер ПСРМ Игорь Додон провел встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном

Лидер ПСРМ Игорь Додон провел встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном
13 мая
17:56 2021
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Муниципальные власти уделяют значительное внимание запуску нескольких инфраструктурных проектов и эффективному выполнению задач, поставленных в прошлом году. Об этом сообщил лидер социалистов Игорь Додон после встречи со столичным градоначальником Ионом Чебаном.

«Мы также говорили о проблеме ремонта дорог из-за отсутствия горячего асфальта, что требует вмешательства Министерства экономики. Подчеркнул, что окажу посильную помощь для решения этой и других существующих проблем», – заявил Игорь Додон.

В ходе беседы были затронуты несколько тем, связанных с развитием столицы, реализуемыми проектами, а также проблемами, с которыми сталкиваются граждане.

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