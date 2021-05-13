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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Смешивание двух вакцин приведет к побочным эффектам

Смешивание двух вакцин приведет к побочным эффектам
13 мая
17:51 2021
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При смешивании доз вакцин Pfizer и AstraZeneca риск развития у пациента побочных эффектов существенно повышается. Предварительные результаты оксфордского исследования были опубликованы в журнале Lancet.

Смешивание доз разных вакцин может привести к таким побочным эффектам, как озноб, головные боли и боль в мышцах. Так называемый Com-Cov эксперимент начался в феврале месяце и заключался в том, чтобы дать группе добровольцев в качестве второй дозы вакцину отличную от первой. Ученые надеялись выявить, что симбиоз двух вакцин приведет к более длительному эффекту лекарства и повысит защиту организма. Принять участие в эксперименте согласились 830 человек старше 50 лет. Полные результаты исследования оксфордский университет опубликует в июне. Каждый 10 волонтер, получивший две дозы препарата AstraZeneca, сообщал о симптомах простуды, в случае же, когда добровольцам давали одну дозу AstraZeneca и одну дозу Pfizer, это число возрастало на 34%.

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