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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове зарегистрирован предвыборный избирательный блок BECS

В Молдове зарегистрирован предвыборный избирательный блок BECS
13 мая
17:46 2021
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избирательный блок коммунистов и социалистов (BECS) для участия в выборах от 11 июля

2021 года. Решение об этом принято 13 мая. Политический комитет блока состоит из 6 членов и двух сопредседателей: Владимира Воронина и Игоря Додона. Символом блока стала пятиконечная звезда, в центре которой расположен серп и молот.

Напомним, что ПСРМ и ПКРМ приняли решение о создании единого блока для участия в досрочных парламентских выборах ради сохранения суверенитета народа.

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