Центральная избирательная комиссия зарегистрировала избирательный блок коммунистов и социалистов (BECS) для участия в выборах от 11 июля

2021 года. Решение об этом принято 13 мая. Политический комитет блока состоит из 6 членов и двух сопредседателей: Владимира Воронина и Игоря Додона. Символом блока стала пятиконечная звезда, в центре которой расположен серп и молот.

Напомним, что ПСРМ и ПКРМ приняли решение о создании единого блока для участия в досрочных парламентских выборах ради сохранения суверенитета народа.