Избирательный блок левых партий победит на этих выборах. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон, который опубликовал единый символ блока.

«Создания этого блока ждали все здравомыслящие, подлинно патриотические силы нашего общества. Я рад, что руководители обеих партий, стоящих на очень близких позициях и разделяющих общие ценности, смогли подняться над сиюминутными разногласиями, преодолеть личные обиды и объединиться во имя страны.

Уверен, что этот блок привлечёт голоса всех сторонников сохранения молдавской государственности, социальной справедливости, гражданского и межэтнического мира, победит на этих выборах и имеет шансы получить большинство мандатов в новом парламенте.

Объединившись, мы спасём государственность Молдовы и человеческое достоинство наших сограждан», – написал в социальной сети Игорь Додон.