Специалисты Вестминстерского университета в Великобритании выяснили, как можно повысить физическую выносливость и улучшить спортивные результаты. Способ оказался на удивление простым.

В ходе эксперимента его участники-спортсмены тренировались на беговой дорожке. Всего было сделано три получасовых подхода. Одной группе испытуемых предложили прополоскать рот напитком, окрашенным в розовый цвет, а другой – прозрачным. По составу напитки ничем не отличались. Обнаружилось, что те, кому достался розовый напиток, двигались на четыре процента быстрее и преодолели на двести с лишним метров большую дистанцию, чем члены контрольной группы, употреблявшие прозрачный напиток.

Ученные сделали вывод, что розовый цвет положительно влияет на психоэмоциональный настрой спортсменов, поскольку ассоциируется со сладостью и вызывает удовлетворение. Следовательно, члены первой группы бежали с большим удовольствием и, значит, интенсивнее, сообщает «Daily Mail».