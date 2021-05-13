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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Розовый цвет улучшает результаты спортсменов

Розовый цвет улучшает результаты спортсменов
13 мая
14:11 2021
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Специалисты Вестминстерского университета в Великобритании выяснили, как можно повысить физическую выносливость и улучшить спортивные результаты. Способ оказался на удивление простым.

В ходе эксперимента его участники-спортсмены тренировались на беговой дорожке. Всего было сделано три получасовых подхода. Одной группе испытуемых предложили прополоскать рот напитком, окрашенным в розовый цвет, а другой – прозрачным. По составу напитки ничем не отличались. Обнаружилось, что те, кому достался розовый напиток, двигались на четыре процента быстрее и преодолели на двести с лишним метров большую дистанцию, чем члены контрольной группы, употреблявшие прозрачный напиток.

Ученные сделали вывод, что розовый цвет положительно влияет на психоэмоциональный настрой спортсменов, поскольку ассоциируется со сладостью и вызывает удовлетворение. Следовательно, члены первой группы бежали с большим удовольствием и, значит, интенсивнее, сообщает «Daily Mail».               

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