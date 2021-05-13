Власти Китая пересчитали жителей страны. Их оказалось немногим более миллиарда четырехсот миллионов человек. Десять лет назад, во время прошлой переписи, населения было меньше на пять с лишним процентов. При этом ежегодно количество жителей за десятилетие увеличивалось примерно на полпроцента, а еще десятилетием раньше оно росло чуть быстрее.

Трудоспособное население сократилось на сорок миллионов человек и составило восемьсот восемьдесят миллионов. Зато детей и подростков стало больше , и теперь их насчитывается около восемнадцати процентов от общего количества жителей.

Дело в том, что власти Китая отказались от проводившейся почти полвека политики ограничения рождаемости, когда большинству семей разрешалось иметь только одного ребенка. Пять лет назад от ограничения отказались, но пока рост численности населения незначительный. Более того, из-за того, что население быстро стареет, теперь в Китае думают не просто поощрять рождаемость, а вводить принудительные меры ее увеличения, сообщает Hromadske.ua.