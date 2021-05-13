Условно говоря, наши соотечественники, гагаузы, во многом правы, когда говорят, что Гагаузия – гарант независимости Республики Молдовы. Хотя истинным молдаванам, конечно, не по себе, но, в конце концов, вынуждены согласиться с открытым, яростным и политически наивным, на первый взгляд, заявлением каких-то двух с половиной южных районов, о том, что они выйдут из состава Молдовы, если страну вынудят отказаться от суверенитета и независимости и отдадут во внешнее управление или присоединят к другой, чужой стране.

На самом деле, под таким заявлением подписались бы не меньше девяносто процентов граждан Молдовы, независимо от того, какой ещё паспорт, кроме молдавского хранят они в кармане пиджака, в сумочке или рюкзаке по экономической или другой житейской необходимости. Правда, с маленькой, но существенной поправкой к заявлению: никто никуда не выходит и не уходит, земля наших предков – самый первый гарант свободы, равенства и социальной справедливости.

Есть вещи поважнее денег и, хотя их не так много, не будем их сейчас перечислять, исходя из элементарного уважения к самим себе, а не из ложной скромности. Это утверждение могло бы стать краеугольным камнем идеологии нового левого, зарегистрированного вчера блока коммунистов и социалистов. В опубликованном недавно Министерством юстиции списке политических организаций, которым разрешено избираться, партий готовых торговать своей совестью и независимостью молдаван, к нашему великому сожалению, намного больше, чем тех, которые по-настоящему готовы бороться за наше достоинство и материальное благополучие.

Ну, конечно, наши дежурные умники, легко объяснят, как конвертируется любовь к Родине в геополитические и финансовые ценности… И отчасти, они будут правы. Маленькая Молдова вынуждена торговать лояльностью, как единственным пока стратегическим товаром. Но одно дело держать примерно равную дистанцию вежливости от Москвы и Брюсселя и совсем другое дело спать с телефоном, оборудованным одной единственной кнопкой вызова, подаренным главным послом в Кишинёве, как это привыкли делать лидеры правого толка. Как-то не верится, что Майе Санду или Игорю Гросу хватило бы самоотверженности развернуть обратно самолёт президента признанной мировой державы, как это сделал когда-то Воронин, хотя его решение само по себе продолжает вызывать горячие споры.

Идеи, планы и даже бюрократические навыки коммунистов и социалистов варились в одном политическом котле и создание блока может стать поводом для воспоминаний былых обид, разве что только для его противников. Для его строителей, наоборот, это стимул осознать свои ошибки, стряхнуть с себя политические шалости и глупости, а также старые соблазны. Как бы мы не вспоминали прошлое, сейчас даже лидеры правых, не говоря уже о простых гражданах, признают, что период с 2001 по 2009 год, когда Воронин, Додон и Гречаный правили вместе, был, без прикрас, самым удачным за все годы независимости с точки зрения политической стабильности, экономического роста и заботы о малоимущих слоях населения.

И всё-таки вопрос доверия к новому левому блоку – это вопрос, строго говоря, не столько к невозвратному прошлому лидеров ПСРМ-ПКРМ и не столько к удалённому будущему этого избирательного, скорее всего, не долговременного политического формирования. Вопрос доверия – вопрос жгучей актуальности… Задача блока вывернуть наизнанку за время избирательной компании миф о бесплатном сыре Майи Санду и её ПДС, показать и доказать гражданам страны, что добровольная сдача управления страной в чужие руки в обмен на внешнюю, якобы обильную и небывалую финансовую поддержку – курс пагубный, недостойный для молдаван и ведущий страну в никуда.

Разделение молдаван по принципу хороший Запад – плохой Восток, в котором преуспели за последние 10 лет правые партии, доведено коротким правлением ПДС и Майи Санду до абсурда. Раздвоение национального самосознания коснулось уже наших семей, пошло трещинами по стенам наших домов. Президентше пришло в голову доказывать преимущество Европы, проповедуя пагубную идею сегрегации. Мол, умные, успешные и инициативные молдаване те, которые называют себя западной диаспорой, а остальные, которые остались дома – глупые, лузеры и алкоголики.

В этом избирательном соревновании ПДС и Майя Санду доведут до апогея презрение к Отечеству, к нашей самобытности и к возможности нашего экономического возрождения. Доказать обратное, опираясь на положительный опыт правления коммунистов и социалистов, на слаженность совместных действий и на профессионализм общей команды и есть суть восстановления доверия к левым.