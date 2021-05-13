Четверг, 13 мая 2021, 20:05

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как Санду спонсирует рекламу ПДС в социальной сети Facebook

Как Санду спонсирует рекламу ПДС в социальной сети Facebook
13 мая
12:56 2021
Версия для печати

Даже после отказа от должности лидера и члена партии «Действие и солидарность» Майя Санду продолжает оплачивать рекламные сообщения в социальной сети данного политического формирования. Об этом сообщает портал “sinteza.org/”

Так, в социальной сети можно обнаружить, что глава государства спонсировала сообщения ПДС в период с 9 по 11 мая, потратив 564 евро, что эквивалентно 12.144,61 молдавским леям.

Наибольшая часть денег была потрачена на продвижение кампании ПДС– “Donează! Vom câștiga împreună aceste alegeri!”, которую оплачивали пять раз.

9 мая ПДС потратила 100 евро на поздравление по случаю Дня Европы.

Напомним, что согласно законодательству, президент страны не имеет право быть членом партии.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,66+0,11%
EUR21,32+0,05%
GBP24,79–0,10%
UAH0,64+0,19%
RON4,33+0,04%
RUB0,24+0,84%

Курсы валют в MDL на 13.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд