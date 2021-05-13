Даже после отказа от должности лидера и члена партии «Действие и солидарность» Майя Санду продолжает оплачивать рекламные сообщения в социальной сети данного политического формирования. Об этом сообщает портал “sinteza.org/”

Так, в социальной сети можно обнаружить, что глава государства спонсировала сообщения ПДС в период с 9 по 11 мая, потратив 564 евро, что эквивалентно 12.144,61 молдавским леям.

Наибольшая часть денег была потрачена на продвижение кампании ПДС– “Donează! Vom câștiga împreună aceste alegeri!”, которую оплачивали пять раз.

9 мая ПДС потратила 100 евро на поздравление по случаю Дня Европы.

Напомним, что согласно законодательству, президент страны не имеет право быть членом партии.