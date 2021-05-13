Депутаты ПСРМ предлагают внести в Конституцию положение, укрепляющее институт традиционной семьи. Социалисты предлагают законодательно запретить браки между партнерами одного и того же пола, а также четко прописать в Конституции, что брак является альянсом исключительно между мужчиной и женщиной.

Социалисты считают, что поправки в Конституцию являются важными в условиях, когда в мире наблюдаются различные тенденции, принижающие роль традиционной семьи.

«В молдавском обществе это воспринимается как опасность для будущего наших семей», — сказал депутат Василе Боля.

Так, ПСРМ предлагает дополнить Конституцию следующими статьями: Государство запрещает регистрацию браков между партнерами одного и того же пола. Родителями являются отец мужского пола и мать – женского.

«Эта идея не нова. В соседних странах Венгрии, Польше, Румынии, России – эти положения присутствуют в Конституции. В Румынии прошел референдум, на котором граждане свободно выразили свою волю и на национальном уровне была поставлена точка, что укрепило традиционные ценности, присущие всему человечеству»,- сказал Боля.

Депутат ПСРМ Алла Дарованная отметила, что семья является наиболее важным социальным институтом, в котором формируется личность, передается духовный, социальный, культурный опыт, накопленный поколениями.

«Сейчас институту семьи угрожает антисемейная идеология, которую искусственно внедряют по всему миру посредством международных организаций», – заявила Дарованная.

Законопроект будет зарегистрирован в парламенте.