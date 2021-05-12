Сегодня свершилось то, о чём говорилось очень давно, – левые силы объединились. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Социалист отметил, что немаловажную роль сыграли последние неконституционные решения в стране. «Мы увидели явную опасность того, что Молдова может потерять свой суверенитет», – объяснил он. «Хочу поздравить всех избирателей, которые будут голосовать за этот блок, с тем, что им больше не придётся выбирать между одной левой партией и другой. Им предоставляется мощная структура, которая всецело будет представлять их интересы. Думаю, что это единение команды воодушевит многих. Мы уверены, что это будет толчком к тому, чтобы левый электорат понял, что опасность действительно есть, а участие в выборах – важно, если не сказать решающе для страны», – сказал председатель фракции ПСРМ. Фуркулицэ добавил, что в избирательном символе блока будут присутствовать и серп, и звезда, а название будет содержать наименования обеих партий, “чтобы все понимали, за кого голосуют”. «Перед нами стоит задача взять большинство в парламенте и коренным образом поменять ход дел в Республике Молдова, чтобы не допустить отклонений от Конституции, которые мы наблюдали в последнее время», – подчеркнул он.

Напомним, сегодня Игорь Додон и Владимир Воронин подписали соглашение о создании избирательного блока между ПСРМ и ПКРМ. Сегодня же в ЦИК были поданы документы для регистрации. Досрочные парламентские выборы в Молдовe намечены на 11 июля.