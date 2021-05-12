Представители избирательного блока социалистов и коммунистов подали документы для регистрации в ЦИК. Об этом сообщил исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

«Сегодня официально был создан блок социалистов и коммунистов. Совместно с членом Политисполкома ЦК ПКРМ Олегом Рейдман подали в ЦИК документы на регистрацию блока», – написал в социальной сети член партии социалистов.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон и председатель ПКРМ Владимир Воронин 12 мая подписали официальный документ о создании Избирательного блока между партиями.