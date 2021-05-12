Политический блок «Социалисты и коммунисты», состоящий из ПСРМ и ПКРМ, имеет все шансы получить парламентское большинство 11 июля 2021 года.

Впервые за десятилетия левый электорат будет мобилизован по максимуму из двух самых сильных партий.

«Это сигнал для правых партий, которые по-прежнему разделены и ведут друг с другом политическую борьбу. Левый электорат может достигнуть 60-65%, как это было в 2001 и 2005 годах, с учетом того, что центральный сегмент практически исчез», – говорит Ян Лисневский. Политолог также уточнил, что если ПСРМ и ПКРМ не повторят ошибок Блока ACUM и сосредоточатся на мобилизации левого электората, то в условиях ссоры и раскола на правом спектре можно говорить о парламентском большинстве.

«Но на этот результат еще может повлиять ход избирательной кампании и ошибки правых партий», – заключил Лисневский.