Молодежная организация социалистов поддержала создание единого блока левых политических сил.

«Мы едины во мнении, что необходимо объединение патриотических политических сил, способных победить на выборах и сформировать профессиональное, ответственное, опытное правительство в интересах граждан страны, а не в интересах внешних сил. Мы идем на выборы побеждать!» – говорится в заявлении молодежной организации ПСРМ.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон и председатель ПКРМ Владимир Воронин 12 мая подписали официальный документ о создании Избирательного блока между партиями.