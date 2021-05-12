Молдова рискует не получить 60 млн евро из-за того, что президент Майя Санду отказывается подписывать международные соглашения о финансировании, проголосованные в парламенте до роспуска.

Действующий министр сельского хозяйства Ион Пержу 12 мая заявил, что из-за бездействия президента страны, Молдова может лишиться 3,1 млн долларов по программе устойчивого менеджмента и кредита в размере 26 млн евро.

Также страна может не получить 15 млн евро от Международной ассоциации развития, которые предназначаются для строительства объектов водоснабжения в нескольких районах.

«Речь идет о программе водоснабжения и очистки для Сорок, Рышкан, Комрата и Кагула. Все спрашивают, когда начнется внедрение, но внедрение не начнется, потому что нам не дают право подписи и ведения переговоров по этим соглашениям. Все знают проблемы Сорок. 30 лет этот город без канализации, очистки воды и все понимают, что решение этой проблемы поможет половине страны. Поэтому настаиваю в рамках заседания правительства начать процесс промульгирования законов, чтобы мы могли начать переговоры и подписывать соглашения», — сказал Пержу.

Также Молдова может не получить японский грант размером в 19,2 млн долларов.

«МВД больше года вел переговоры и добился получения гранта в 19,2 млн долларов. На эти средства должны быть куплены 19 единиц спецтехники для пожарных. Из-за того, что президент отказывается предоставлять нам эти права, мы можем лишиться этого дарения. Появляется вопрос: нет желания или же когда средства предоставляют партнеры, мы отказывается, возможно, по политическим причинам», — сказал министр МВД Павел Войку.

По требованию президента Майи Санду правительство выделило сегодня первый транш в 70 млн леев из Резервного фонда на проведение досрочных парламентских выборов 11 июля.