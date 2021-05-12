Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 12 мая 244073 излечившихся
12 мая
17:31 2021
На сегодняшний день в стране 244073 человека прошли лечение и 5981 умер от инфекции COVID-19.
На 12 мая в Молдове подтверждены 253173 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 1471 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 14173 человека находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1388 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 171 в крайне тяжелом состоянии (22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).