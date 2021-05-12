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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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У нервных родителей растут толстые дети

12 мая
16:51 2021
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Ученые из Университетского колледжа Лондона проследили интересную закономерность: если родители испытывали стресс, у детей появлялся лишний вес. Были изучены данные больше шести тысяч детей, родившихся в Великобритании в течение двух лет.

Выяснилось, что если в состоянии стресса пребывал отец, и дочери, и сыновья прибавляли в весе. Аналогичное состояние у матери больше действовало на девочек. Нагляднее всего взаимосвязь психологического состояния родителей и наличия избыточного веса у детей прослеживалась в возрастных пределах пять-четырнадцать лет. 

Исследователи высказали предположение, что нервничающие родители незаметно для себя перекармливали детей или постоянно держали их «на привязи», ограничивая в подвижных играх или занятиях спортом. Есть и другая гипотеза: сосредоточившись на своих переживаниях, взрослые не уделяли детям достаточно внимания, и уже они, в свою очередь, начинали испытывать психологический дискомфорт и усиленно «заедали» его, сообщают «Известия».        

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