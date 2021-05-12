Выпускник школы из американского штат Вирджиния испытывал трудности с выбором своего пути в жизни. Поэтому он отправил свои документы во все колледжи, о которых смог узнать. И отовсюду получил сообщение, что его готовы принять и даже платить ему стипендию. Если бы была возможность учиться одновременно везде, общая сумма стипендии составила бы свыше полутора миллиона долларов.

Примечательно, что в США для зачисления в колледж нужно представить не только документы, подтверждающие полученные в школе баллы, но и письмо с объяснением, почему выбрана именно эта профессия и именно это учебное заведение. Молодому человеку пришлось проявить завидную изобретательность и сочинить сорок совершенно разных писем. При этом он еще занимался на подготовительных курсах при колледжах, благодаря чему расширил свои представления о каждом из них.

В конце концов юноша выбрал компьютерную инженерию, которую намерен изучать в Виргинском университете Содружества. Ему полагается стипендия в тридцать тысяч долларов. Пример молодого человека – доказательство того, что трудолюбие и целеустремленность могут открыть множество дверей, сообщает Hromadske.ua.