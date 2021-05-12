Среда, 12 мая 2021, 22:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как поступить в сорок вузов сразу

Как поступить в сорок вузов сразу
12 мая
16:41 2021
Версия для печати

Выпускник школы из американского штат Вирджиния испытывал трудности с выбором своего пути в жизни. Поэтому он отправил свои документы во все колледжи, о которых смог узнать. И отовсюду получил сообщение, что его готовы принять и даже платить ему стипендию. Если бы была возможность учиться одновременно везде, общая сумма стипендии составила бы свыше полутора миллиона долларов.

Примечательно, что в США для зачисления в колледж нужно представить не только документы, подтверждающие полученные в школе баллы, но и письмо с объяснением, почему выбрана именно эта профессия и именно это учебное заведение. Молодому человеку пришлось проявить завидную изобретательность и сочинить сорок совершенно разных писем. При этом он еще занимался на подготовительных курсах при колледжах, благодаря чему расширил свои представления о каждом из них. 

В конце концов юноша выбрал компьютерную инженерию, которую намерен изучать в Виргинском университете Содружества. Ему полагается стипендия в тридцать тысяч долларов. Пример молодого человека – доказательство того, что трудолюбие и целеустремленность могут открыть множество дверей, сообщает Hromadske.ua.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,64–0,82%
EUR21,29–1,47%
GBP24,80–1,38%
UAH0,64–0,66%
RON4,32–1,50%
RUB0,24–1,39%

Курсы валют в MDL на 12.05.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд