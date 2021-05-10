На сегодняшний день в стране 243731 человек прошел лечение и 5958 умерли от инфекции COVID-19.

На 10 мая в Молдове подтверждены 252798 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 1708 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15423 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1401 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 170 в крайне тяжелом состоянии (25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).