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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 мая 243731 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 мая 243731 излечившийся
10 мая
20:36 2021
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На сегодняшний день в стране 243731 человек прошел лечение и 5958 умерли от инфекции COVID-19.    

На 10 мая в Молдове подтверждены 252798 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 1708 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15423 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1401 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 170 в крайне тяжелом состоянии (25 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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